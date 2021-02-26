شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 346 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 346 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 368 حالة ، فيما توفيت ثلاث حلات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 184 إصابة بكورونا ، والمنطقة الشرقية 74 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 إصابة ، ومنطقة عسير 9 إصابات وجاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتشهد المملكة توسع في تدشين مراكز اللقاح ضد كورونا لتوفيره لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة مجاناً بعد الحجز الإلكتروني عبر تطبيق صحتى .

يذكر أن وزارة الصحة أكدت أننا نشهد حالة من التذبذب في إصابات كورونا هذه الأيام مما يستوجب الحذر حتى لا يعود منحنى الإصابات للإرتفاع مجدداً .