شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية. فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.