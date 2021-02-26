شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يكشف الأوضاع من داخل خميس مشيط بعد الإستهداف الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت محافظة خميس مشيط اليوم الجمعة أجواء هادئة وسط استقرار الحركة المرورية ومعايشة الأهالي بشكل طبيعي .

وأوضح مقطع فيديو هدوء الأوضاع في خميس مشيط حيث أدى الأهالي صلاة الجمعة بسلاسة وبعضهم لم يعلم بأمر الطائرات المسيرة الحوثية بعد نجاح قوات التحالف العربي في إعتراضها وتدميرها ، وفقاً للإخبارية .

وشهدت خميس مشيط اليوم هجومين فاشلين على التوالي من قبل الحوثيين وتم اعتراضهما ، فيما تؤكد قوات التحالف على استمرار اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والتصدي للإرهاب الحوثي .

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