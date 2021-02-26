شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح طريقة استخراج شهادة التطعيم ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إمكانية إستخراج شهادة تفيد بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمن تلقى اللقاح سواء للمواطنين أو المقيمين .

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن الإستفادة من تلك الخدمة عبر تطبيق " صحتي " من خلال خاصية طباعة التقرير الطبي لتطعيم فيروس كورونا ، وهو تقرير يشمل المعلومات الأساسية مثل الإسم ، والسجل المدني ، والجنسية ، والعمر ، وتاريخ تلقي اللقاح ونوعه ، وفقاً لـ " عكاظ " .