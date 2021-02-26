شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية": إغلاق 5 مساجد في 4 مناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 13 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين .

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن إجمالي المساجد التي تم غلقها خلال 19 يوم 158 مسجد ، وتم فتح 141 مسجداً منها بعد الإنتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية .

ويأتي ذلك في ظل جهود الوزارة للحرص على صحة مرتادي بيوت الله تعالى وفق أعلى معايير السلامة .