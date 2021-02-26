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بالفيديو.. "الزعاق" يكشف بداية موسم "عقرب الدسم" وأهم ملامحه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ أجواء مستقرة على عموم المناطق خلال هذين اليومين .

وقال الدكتور خالد الزعاق في فيديو له أنه بدءً من يوم الإثنين المقبل سنشعر بالدفء وهي مقدمات موسم عقرب الدسم .

وقال الباحث خالد الزعاق أن عقرب الدسم هو موسم الربيع الحار وسميت بذلك لأن حرارتها تذيب الدسم داخل الأسقية وعدد أيامها 13 يوماً ويتميز بكثرة الغبار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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