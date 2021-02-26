شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف بداية موسم "عقرب الدسم" وأهم ملامحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ أجواء مستقرة على عموم المناطق خلال هذين اليومين .

وقال الدكتور خالد الزعاق في فيديو له أنه بدءً من يوم الإثنين المقبل سنشعر بالدفء وهي مقدمات موسم عقرب الدسم .

وقال الباحث خالد الزعاق أن عقرب الدسم هو موسم الربيع الحار وسميت بذلك لأن حرارتها تذيب الدسم داخل الأسقية وعدد أيامها 13 يوماً ويتميز بكثرة الغبار.