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بالفيديو.. أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج أجهزة قياس سكر الدم في عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت منطقة عسير تدشين أول مصنع بمنطقة الشرق الأوسط لإنتاج أجهزة قياس سكر الدم لمرضى السكري .

وأكد مسؤولون أن المصنع المقام في المدينة الصناعية بعسير التابعة للهيئة للمدن الصناعية هو أول مصنع من نوعه وينتج 500 مليون شريط ومليون ونصف جهاز قياس سكر الدم ، وفقاً للعربية .

كما أكدوا أنه تم دراسة مشروع مصنع ديانا الطبية منذ عام 2016 واختيار البيئة المناسبة بعيداً عن الرطوبة والتخطيط الجيد له ، والمشروع يسير مع 22 روبوت على حسب التخصصات مع الإعتماد على الذكاء الإصطناعي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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