شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج أجهزة قياس سكر الدم في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت منطقة عسير تدشين أول مصنع بمنطقة الشرق الأوسط لإنتاج أجهزة قياس سكر الدم لمرضى السكري .

وأكد مسؤولون أن المصنع المقام في المدينة الصناعية بعسير التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية هو أول مصنع من نوعه وينتج 500 مليون شريط ومليون ونصف جهاز قياس سكر الدم ، وفقاً للعربية .

كما أكدوا أنه تم دراسة مشروع مصنع ديانا الطبية منذ عام 2016 واختيار البيئة المناسبة بعيداً عن الرطوبة والتخطيط الجيد له ، والمشروع يسير مع 22 روبوت على حسب التخصصات مع الإعتماد على الذكاء الإصطناعي .