شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم سب القدر ومقولة "القدر قاسي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم سب الإنسان للقدر كأن يقول أن " القدر قاسي " أو نحو ذلك .

وقال الشيخ " الشثري " أن نسبة الحوادث إلى القدر نسبة شركية أي من الشرك بالله، ثم إذا سب الإنسان القدر فهو يسب خالق القدر ومقدره ، وبالتالي يكون المرء عاصياً لله بهذا اللفظ .

وأضاف الشيخ " الشثري " أن الله تعالى قال " إنا كل شئ خلقناه بقدر " فالقدر من الله عز وجل ، كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم عن الله : يسبني بن آدم .. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " أي أن الله تعالى هو المتصرف في الكون ولذلك لا يجوز أن نسب الرياح لأنها من من خلق الله وتصريفه .

وقال الشيخ الشثري أن من يسب القدر ينسى فضائل الله عليه ونعمه ويفوته الرضا والصبر الذي أمر الله به ونبيه صلى الله عليه وسلم .