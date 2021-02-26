بعد قبول الاعتراض.. آلية استرجاع المبالغ الصادر بها قرار من الهيئة المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور آلية استرجاع المبالغ المالية، الصادر بها قرار من الهيئة المرورية، بعد قبول الاعتراض المقدم من المقيم أو المواطن.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، وفقًا للمرور السعودي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين على الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «هناك مبلغ متبقّ لي من قبلكم، ما يقارب أكثر من ست سنوات كان تجديد رخصتي ولا يزال متبقيًا لديكم أريد استرجاعه كيف يسترجع المبلغ لي؟».

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