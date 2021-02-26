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سياسة إدارة النفايات المشعة.. تحمي صحة الإنسان والبيئة وتضمن حقوق الأجيال القادمة

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الرياض - محمد عبدالله - أقرها مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء السعودي، حسب القرار رقم 371، سياسة وطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.

ونشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة العربية .

وشددت «السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة»، على ضرورة الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة، مع ضمان مستوى مقبول لحماية صحة الإنسان والبيئة.

وأكدت السياسة الوطنية، ضرورة مراعاة ألا تكون التأثيرات المتوقعة على صحة الأجيال القادمة أكبر من التأثيرات المماثلة والمقبولة في الوقت الراهن.
 
وأشارت إلى ضمان الترابط بين جميع مسارات التصرف في النفايات المشعة، وسلامة مرافق إدارة النفايات المشعة طوال فترة استخدامها.
 
وشملت السياسة الوطنية عدة محاور؛ أبرزها تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة، وتحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة، وضمان استدامة الموارد، والالتزام التام بمبدأ الشفافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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