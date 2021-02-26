شروط وإجراءات الحصول على تمويل أفق من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل أفق المخصص لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد سنوات عملها عن 3 فأكثر، وتبدأ مبيعاتها من 3 ملايين ريال في السنة إلى الحد الأقصى وهو 40 مليون ريال في السنة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج أفق المخصص لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد سنوات عملها عن 3 سنوات يكون 10 مليون كحد أقصى.

شروط تمويل أفق من بنك التنمية الاجتماعية

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني، أن من شروط الحصول على تمويل أفق، تقديم خطاب رسمي موقع من قبل المفوض بطلب التسهيلات يشمل قيمة القرض، الغرض منه، فترة السداد وطريقة السداد.

وتقديم السجل التجاري (ساري المفعول)، وعقد تأسيس وآخر ملحق في حال التعديل وقرار الشركاء وقرار مجلس المديرين وخطاب المفوض بالتوقيع في حال كانت شركة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك صور هوية المالك في حال كانت مؤسسة أو الشركاء في حال كانت شركة، وشهادة نطاقات، وشهادة التأمينات الاجتماعية متضمنة بيانات المنشأة وعدد المشتركين السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث)، والعنوان الوطني، ومعلومات الحساب البنكي (IBAN) معتمد، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ومن المعايير الائتمانية أن تبلغ إيرادات المنشأة الصغيرة من 3 ملايين إلى 40 مليون ريال، وأن يكون لدى العميل ميزانية مدققة آخر ثلاث سنوات مرفوعة عن طريق منصة (قوائم)، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأن يكون السجل الائتماني للعميل خاليًا من التعثرات المالية لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» للأفراد والشركات، وقبول المؤشرات المالية للعميل بناءً على السياسة الداخلية لدى بنك التنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم على تمويل أفق

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى طريقة التقديم من خلال التقديم الإلكتروني عبر بوابة الشركات في النفاذ الموحد في ما يلي:

1- الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

2- اختيار تسجيل منشاة جديدة من القائمة الرئيسية.

3- اختيار إضافة طلب جديد.

4- اختيار منتج المنشآت القائمة.

5- الموافقة على الإقرار.

6- تفويض البنك بالاطلاع على ميزانية المنشأة من خلال منصة قوائم هنا.

7- إكمال بيانات الطلب.

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