إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك وتدشين بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء السعودي في القرار رقم 374 وتاريخ 04/07/1442هـ، على إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك.

وأشار قرار مجلس الوزراء، إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك- باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بوصفها جمعية نفع عام.

وألمح القرار، إلى أنه سيعمل به اعتباراً من تاريخ استكمال الإجراءات السابقة.

كما نشرت جريدة أم القرى، قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 04/07/1442هـ، بشأن الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.