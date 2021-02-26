رياح نشطة وأتربة على الباحة حتى العاشرة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم الجمعة، من حالة الطقس في منطقة الباحة، يتضمن التحذير من أتربة ورياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وقال المركز إن الحالة تشمل الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وتستمر –بمشيئة الله– حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًّا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.