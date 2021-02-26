11 شرطًا للحصول على إعانة «البيئة» لدعم صغار مربي الماشية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 11 شرطًا للحصول على إعانة لدعم صغار مربي الماشية، مشيرًا إلى طريقة الاستفادة من الخدمة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحصول على إعانة دعم صغار مربي الماشية، يتطلب أن يكون المتقدم سعوديًّا أو حاملًا بطاقة التنقل.

كما يتطلب أن يكون من صغار مربي المواشي، وألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامةً دائمةً في مركز إيوائي، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وأن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية، وأن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

وأن يكون له حساب بنكي نشِطٌ باسمه، ومُسجَّلًا في البوابة الإلكترونية، وأن يرفع طلب دعم على البوابة الالكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامةً دائمةً داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

خطوات طلب دعم صغار مربي الماشية

ويمكن الاستفادة من خدمة إعانة صغار مربي الماشية من خلال الدخول على صفحة الموقع الرسمي للوزارة، ثم استعراض الخدمات الإلكترونية، وفقًا لوزارة البيئة.

ثم الضغط على خدمات «الثروة الحيوانية»، ومنها الضغط على «برنامج دعم صغار مربي الماشية». وبعد الضغط على الزر يتم عرض شاشة تسجيل الدخول لنظام دعم صغار مربي الماشية، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم تظهر الشاشة الرئيسية، ثم الضغط على «تقديم طلب دعم»، ثم تظهر شاشة البيانات الرئيسية، ويتم إدخال حساب الآيبان وتحديد الموقع، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والضغط على «إرسال».

وإذا كان المستخدم يرغب في التعديل على النوع أو العدد، فليضغط على «طلب تعديل أعداد ماشية». وبعد الضغط على «إرسال» تظهر شاشة الشروط والأحكام، فيضغط على «أوافق على التعهد»، ثم على «إرسال»، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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