وزير الاتصالات يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين، بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.

وقال السواحة بهذه المناسبة: نحمد الله -عز وجل- أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي