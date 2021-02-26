5 مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 110 حالات، تلتها الخرج بـ17 حالة، ثم الدمام 15، وجدة 13، و(الدلم والعقيق) 12حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت بريدة 10 حالات، ثم مكة المكرمة 8 حالات، تلتها كل من (الهفوف والظهران) بـ7 حالات، ثم (المدينة المنورة وشقراء والمبرز) 6 حالات.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من (الخبر وعنيزة وحريملاء والليث) بـ5 حالات، ثم (سكاكا والطائف والدوادمي وينبع وضرما وثادق وحوطة بني تميم وليلى) بواقع 4 حالات لكل منها، تلتها (الأسياح ورفائع الجمش وحوطة سدير وعرعر ونجران والمجمعة وطريف ومليجة والجبيل وبقيق ومهد الذهب والقويعية ووادي الدواسر) بـ3 حالات تعافٍ لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من (الرين والرويضة والزلفي والأرطاوية والسليل ورماح وتمير والنعيرية وساجر) بواقع حالتي تعافٍ في كل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (خليص والقوارة وسميراء والباحة وخميس مشيط وجازان وعفيف والرس والقحمة ورنية والكامل والبدائع والقوز ورياض الخبراء والغاط وظهران الجنوب وبلجرشي ودومة الجندل والخفجي ومرات، ومركز حدود الحديثة والدرعية، ورجال ألمع، وأضم، والحمنة وبللسمر) بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.

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