بالصور.. توزيع أكثر من 130 طنًّا سلالًا غذائية في سقطرى اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس، 130 طنًا و219 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مناطق قابهيتن ودكسم في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 7,300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 575 مشروعًا.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. إغاثي الملك سلمان يُدخل السرور على الأيتام وأسرهم في عدن

«إغاثي الملك سلمان» يكشف أهداف مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين