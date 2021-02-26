السعودية | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 7:20 مساءً, 26 فبراير 2021 م
المناطق - واس
رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.
وقال معاليه بهذه المناسبة : “نحمد الله -عز وجل- أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي .