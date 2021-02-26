معلومات تهمك عن البطاقة الغذائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشرت الغذاء والدواء إنفوجرافيك يوضح محتويات البطاقة الغذائية التي توجد على عبوة المنتجات.

ما هي بطاقة المواد الغذائية؟

هي متطلب أساسي لكل منتج غذائي يتم عليه توضيح المحتويات التغذوية لكل منتج غذائي، وأيضًا يتم توضيح السعرات الحرارية وكمية البروتين في حصة معينة والسكريات والدهون المشبعة وغير المشبعة والكوليسترول، وبعض الفيتامينات والمعادن.

خصائص البطاقة الغذائية:

وتحتوي البطاقة الغذائية على ما يلي:

قائمة المكونات:

المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي.

قائمة الحقائق التغذوية:

تشمل على محتوى المنتج من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والبروتين والملح (الصوديوم).

بيانات الشركة وعنوانها:

تشمل معلومات الشركة الصانعة أو المعبأة أو المستوردة أو الموزعة.

رقم التشغيل (الإنتاج):

رمز المادة الغذائية من خط إنتاج واحد حيث يساعد المستهلك في تتبع المنتجات عند تحذير الهيئة.

المضافات الغذائية:

كالألوان والنكهات والمواد الحافظة مما يساهم في تحسين الخواص ورفع القيمة الغذائية.

اسم المنتج:

يعتبر المؤشر الأساسي للتعريف بالمنتج.

تاريخ الصلاحية:

الفترة التي يحافظ فيها المنتج على جميع خواصه.

تعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير:

تشمل طريقة التحضير وتعليمات الحفظ في درجة حرارة معينة لبعض المنتجات.

العبارات التحذيرية:

بعض المنتجات قد تحتوي على مكونات لا تناسب مع البعض مثال: “زيادة الكمية المستهلكة إلى 40 جم في اليوم قد يسبب الإسهال من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتون.

بيانات الحساسية:

قد يحتوي المنتج على مكونات تسبب الحساسية لبعض المستهلكين وفي حال احتواء المنتج عليها يكتب”يحتوي على أو المنتج لا يحتوي على” مثال: “يحتوي على الجلوتين”.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أنه يمكن التواصل في حال الحاجة للمساعدة من خلال الدخول على موقع هيئة الغذاء والدواء واختيار أيقونة (الاتصال بنا) بالصفحة الرئيسية أو التواصل عبر الرقم الموحد للهيئة 19999.



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