توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 33 مئوية في حين تسجل جازان 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في جدة وينبع 30 درجة.

أما عن أدنى درجة حرارة، فمن المتوقع أن تكون في عرعر وطريف التي تسجل كل منهما 5 درجات مئوية فقط.

شارك الخبر