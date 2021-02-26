تحديث تويتر الجديد يتيح لك الربح من التغريدات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

يقدم تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بفرض رسوم على المواد الحصرية غير المتاحة للمتابعين العاديين، وسيشهد التطوير، الذي تم الإعلان عنه في عرض تقديمي للمستثمرين اليوم الجمعة، خروج فرع شركة وسائل التواصل الاجتماعي من الإعلانات لإيجاد المزيد من الطرق لكسب المال، سواء لنفسها أو لمستخدميها الأكثر إنتاجًا، سواء كانوا شركات أو مشاهير أو أشخاص عاديين.

وسيطلق على الميزة الجديدة Super Follows، وستظهر على الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام، ويمكن أن يشمل ذلك النشرات الإخبارية ومقاطع الفيديو والصفقات والخصومات الخاصة بالمشتركين فقط، وسيدفع المستخدمون رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى المحتوى الإضافي.

وفي لقطة شاشة أظهر تويتر مستخدم يتقاضى 4.99 دولار شهريًا لتلقي سلسلة من الامتيازات، ويختلف السعر اعتمادًا على مزود المحتوى.

هدف تحديث تويتر مضاعفة الإيرادات

ويهدف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إلى مضاعفة الإيرادات بحلول عام 2023 إلى 7.5 مليار دولار، وقال: يمكن للمستخدمين تحقيق الدخل مباشرة من الجمهور الذي أنشأوه بالفعل عبر المنصة.

ولطالما طلب المستخدمون والمستثمرون في الشركة إطلاق نموذج قائم على الاشتراك لكسب المال من شعبيتهم على الإنترنت وهو أمر متبع على إنستقرام وسناب شات على سبيل المثال.

وستسمح الاشتراكات أيضًا لتويتر بالاستفادة من نطاق أوسع من مصادر الإيرادات من الإعلانات الذي يهيمن عليه احتكار الثنائي فيسبوك وقوقل.

Twitter Spaces

ويُذكر أنه سيكون هناك أيضًا Twitter Spaces، وهو منافس لتطبيق Clubhouse الذي يتيح للمستخدمين المشاركة في الدردشات الصوتية، ولا زال قيد الاختبار التجريبي الخاص، مما يعني أنه غير متاح بعد لجمهور تويتر.

شارك الخبر