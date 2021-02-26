3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 184 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ74حالة، ثم مكة المكرمة 38، فمنطقتا (عسير والقصيم) بـ9 حالات لكل منهما. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت الحدود الشمالية 7 حالات، ثم (المدينة المنورة والجوف) بواقع 5 حالات لكل منهما، تلتهما (حائل ونجران) بـ4 حالات، ثم (جازان وتبوك) 3 إصابات جديدة. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة.

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