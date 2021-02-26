سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، برقيّةَ تهنئةٍ إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العمليّة الجراحيّة التي أُجريت لصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان الديوان الملكي أصدر بيانًا أول أمس الأربعاء، جاء فيه: «أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/7/1442هـ الموافق 24/2/2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض».

وتابع البيان: «وقد تكللت هذه العملية، ولله الحمد، بالنجاح. هذا وقد غادر سموه- حفظه الله– المستشفى بعد أن منّ الله –جل جلاله– عليه بالصحة والعافية.. حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية».

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