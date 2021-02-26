«قطان» يعلق على 3 سنوات في وزارة الشؤون الإفريقية

علق وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، على مرور ثلاث سنوات على تعيينه في المنصب.

وقال قطان، عبر تويتر: «في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، تشرفت بتعييني وزيرًا للدولة لشؤون الدول الإفريقية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أواصل عملي لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى ووطننا الغالي، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقني لِما يحبه ويرضاه».

وتفاعل الكثير من الدبلوماسيين والسفراء مع تغريدة قطان؛ حيث قال الدبلوماسي الإماراتي الدكتور أنور قرقاش: «كل التوفيق أخي الفاضل والعزيز»، ليرد عليه الوزير قطان: «ألف شكر أخي».

وكتب سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة: «كان قرارًا صائبًا؛ لما خبرناه في معاليكم من تفانٍ في خدمة وطنكم وأمتكم، وقد أثمر تعاوننا في العمل معًا نتائج متميزة، سواء على المستوى الثنائي بين جيبوتي والمملكة، أو الإقليمي عربيًّا وإفريقيًّا، في ظل القيادتين الرشيدتين لبلدينا الشقيقين.. وفقكم الله وحفظ قيادتينا وحمى الله شعبينا وأمتنا».

وقال الدكتور محمد الفريج: «تشرفت بالعمل مع معاليكم نائبًا للقنصل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، وجزاكم الله خيرًا معالي الوزير.. خدمتم وطنكم في القاهرة في منعطف تاريخي وخطير، وكنتم خير من يمثله، إلى أن عادت مصر الحبيبة إلى الحضن العربي.. وفي وجودكم أصبحت مصر والسعودية كالعينين في الرأس، وفقكم الله وسدد خطاكم».

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