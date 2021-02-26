حسام زمان يهنئ القيادة على نجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما رفع زمان التهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين –باسمه ونيابة عن منسوبي هيئة تقويم التعليم والتدريب– بعد أن منَّ الله على سموه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم, حامدًا المولى –عز وجل– بأن منَّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية، داعيًا الله –تعالى– أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

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