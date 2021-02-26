إغلاق 5 مساجد سعودية.. وإعادة فتح 141 بعد تعقيمها وتطهيرها

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها نفذت اليوم الجمعة، إغلاق خمسة مساجد مؤقتًا في أربعة مناطق، وذلك بعد ثبوت إصابة 13 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ19 يومًا الماضية، بلغ 158 مسجدًا، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

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