مبايعة المركبات إلكترونيًّا.. «أبشر» توضح الشروط والخطوات

أوضحت منصة «أبشر»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، شروط وخطوات مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر المنصة؛ حيث جاءت الخطوات كالآتي:

– البائع يختار سيارته ويدخل بياناته.

– موافقة المشتري على الطلب، وتحويل المبلغ إلى البنك الوسيط.

– بعد تسليم السيارة توصل الاستمارة إلى المشتري ويتم تحويل المبلغ إلى حساب البائع.

بينما جاءت شروط الخدمة كالآتي:

– أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

– ثمن المركبة يجب أن يكون بين 5.000 و200.000.

– أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، ولا مفقودة، ولا مطلوبة، ولا محجوزة.

– يمكن مبايعة المركبات من نوع «خصوصي» أو «نقل خاص» بالنسبة إلى المواطنين. أما المقيميون فللا يمكنهم مبايعة المركبات إلا من نوع «خصوصي» فقط.

– سريان رخصة السير للمركبة.

– يجب توافر فحص دوري للمركبة، ساري المفعول.

– يجب توافر تأمين للمركبة ساري المفعول.

– سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) البالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًّا.

– عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

– يمكن للمقيم امتلاك سيارتين من نوع «خصوصي» وبحد أقصى 8 مقاعد لكل سيارة.

وقالت منصة «أبشر» عن أجور الخدمة: «إضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة التي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد)؛ فإن أجور إتمام المبايعة عبر منصة أبشر هي 230 ريالًا شاملة قيمة الضريبة المضافة، ليتم إضافتها إلى ثمن المركبة، وتدفع من قبل المشتري، وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان».

وأشارت المنصة إلى أوجه الاستفادة من الخدمة التي جاءت كالآتي:

– دفع ثمن المركبة يكون إلى حساب وسيط خاص بالخدمة يضمن حقك في توثيق المبالغ واستلام المركبة.

– تعزز الخدمة مستوى الأمان والثقة في التعامل مع الطرف الآخر لشراء أو بيع مركبة بعد اتفاق الطرفين.

– في حال الاختلاف بين الطرفين أو عدم الرغبة في الاستمرار في المبايعة، يمكن إلغاؤها في أي وقت قبل إتمام خيار «تسليم المركبة» عبر الخدمة، ويتم استرجاع جميع المبالغ المدفوعة إلكترونيًّا.

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