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ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي الوزراء والبرلمان العراقيين

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الرياض - محمد عبدالله - اطمأنا خلالهما على صحته..

تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة ولي العهد، سائلًا الله أن يمتِّعه بالصحة والعافية، فيما عبَّر ولي العهد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحته سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وأعرب ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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