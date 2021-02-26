بالفيديو.. مواطن يطلق ظبي فرساني صغيرًا.. و«الحياة الفطرية»: شكرًا

أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالمواطن أمجد العيسى، الذي حرر ظبيا صغيرا كان عالقًا في مزرعته بجزر فرسان ليلحق بأمه.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن المواطن أمجد سليمان العيسى، وهو من أبناء فرسان، عثر على صغير ظبي فرساني عالقا في مزرعته، وقام بإطلاق سراحه ليلحق بأمه

وأوضح المركز أن هذا العمل النبيل يمثل أخلاق أبناء فرسان الكرام الذين تعايشوا مع الظباء في جزيرتهم منذ مئات السنين. كل الشكر والتقدير لك أيها الشهم.

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