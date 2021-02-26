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طريقة إسقاط المركبة من خدمات «أبشر».. «المرور» يوضح الخطوات

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الرياض - محمد عبدالله - تطرق إلى وجود المخالفات ونقل الملكية

أوضح المرور السعودي طريقة إسقاط المركبة من خدمات منصة «أبشر»؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أسقط سيارة من خدمات أبشر تم إسقاطها كقطع غيار منذ عام 1416، وسلمت اللوحات في حينه ولا تزال موجودة في حسابي؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «يلزم إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح، مرفقًا اللوحات ورخصة السير، ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبك».

وعن وجود المخالفات، قال: «وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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