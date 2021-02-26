مزاولة الأنشطة التجارية.. «الموارد البشرية»: غير مسموح بها لموظفي الدولة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يسمح لموظفي الدولة العمل في الأنشطة التجارية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مسموح للعسكري فتح ملف نقل فردي في مكتب العمل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «لا يسمح لموظفي الدولة مزاولة الأنشطة التجارية».

وعن الوظائف الشاغرة بالوزارة قال: «عزيزي الراغب في العمل، يمكنك استعراض الوظائف الشاغرة عبر موقع طاقات (اضغط هنا)».

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