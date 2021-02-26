اليوم انطلاق أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي الدرعية

ويشارك في السباقات 24 متسابقا من نجوم هذه الرياضة، يمثلون 12 فريقا عالميا في الجولة الثانية من الموسم السابع لسباقات «فورمولا إي»، التي تضم 14 جولة تحتضنها العديد من مدن العالم في مختلف القارات الخمس، حيث سيقود بطل سباق «فورمولا إي» لعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه فريقه.
وللموسم الثالث على التوالي، تعود بطولة «آي بي بي» العالمية في «فورمولا إي» الكهربائية إلى المناطق التاريخية المحيطة بالدرعية والمناطق الصحراوية التاريخية المحيطة بموقع اليونسكو للتراث العالمي.
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