الجمارك تحبط تهريب 1370 زجاجة كحول

تمكنت الجمارك من إحباط محاولة تهريب 1370 زجاجة مشروبات كحولية، عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأوضحت «الجمارك» أن الكمية المضبوطة وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد معبأة بمشروبات كحولية. وأبانت أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، وأنه تم ضبط المستقبلين وهما شخصان من جنسيتين عربيتين.



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