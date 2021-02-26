السعودية اليوم / الصحة: إقبال كبير على "مراكز لقاحات كورونا "وتُعلن تسجيل (346) حالة مؤكدة لفيروس كورونا وتعافي ( 368) حالة



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

أكدت الصحة، أن مراكز لقاحات فيروس

وأهابت الصحة بالجميع إلى المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (346) حالة مؤكدة وتعافي( 368) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 477) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 376723) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي ( 367691) حالة، فيما تم تسجيل (3) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6483) حالة ، وأجري (45027) فحصاَ مخبرياَ جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:48ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأكدت الصحة، أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.وأهابت الصحة بالجميع إلى المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (346) حالة مؤكدة وتعافي( 368) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 477) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 376723) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي ( 367691) حالة، فيما تم تسجيل (3) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6483) حالة ، وأجري (45027) فحصاَ مخبرياَ جديداً.ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:48ت م0089

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: إقبال كبير على "مراكز لقاحات كورونا "وتُعلن تسجيل (346) حالة مؤكدة لفيروس كورونا وتعافي ( 368) حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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