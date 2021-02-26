السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل حملتها "لسلامتنا نلتزم" لمرتادي المنشآت التجارية



جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

واصلت أمانة جدة حملة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة عدد من المتطوعين ضمن الجهود المستمرة للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية تحت عنوان" #لحمايه_المجتمع_التزم"

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:01ت م

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جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسواصلت أمانة جدة حملة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة عدد من المتطوعين ضمن الجهود المستمرة للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية تحت عنوان" #لحمايه_المجتمع_التزم"وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مبينا حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع والذي يعد واجباً وطنياً.// انتهى //16:01ت م0081

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