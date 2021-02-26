السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 5 مساجد مؤقتاً في أربعة مناطق بعد ثبوت 13 حالة

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 5 رصدت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في منطقة الرياض، وحالتان في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في المناطق التالية: الشرقية وعسير، والحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

// انتهى //

15:59ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 5 مساجد مؤقتاً في أربعة مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال تسعة عشر يوماً 158 مسجداً فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 5 رصدت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في منطقة الرياض، وحالتان في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.وأشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في المناطق التالية: الشرقية وعسير، والحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وأشادت الوزارة بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.// انتهى //15:59ت م0080

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