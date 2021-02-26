السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان العراقي



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.

// انتهى //

15:09ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحة سمو ولي العهد سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //15:09ت م0073

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