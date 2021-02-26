السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

// انتهى //

15:09ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.// انتهى //15:09ت م0072

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