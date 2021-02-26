السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة الباحة



‎الباحة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

//انتهى//

15:04ت م

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