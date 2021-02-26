السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة رأس تنورة



رأس تنورة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

دشن محافظ رأس تنورة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله العرفج أمس، مركز لقاحات

وأكد العرفج أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية والمبادرة في التسجيل .

// انتهى //

15:01ت م

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رأس تنورة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسدشن محافظ رأس تنورة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله العرفج أمس، مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية، وذلك بمركز ابن الهيثم الصحي.وأكد العرفج أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلوكيات المجتمعية والمبادرة في التسجيل .// انتهى //15:01ت م0068

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