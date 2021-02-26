شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة إلى 5 محافظات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021م إلى 24 فبراير 2021م تحمل على متنها 16,000 بطانية كبيرة و16,000 بطانية صغيرة و16,000 جاكيت كبير و16,000 جاكيت صغير و16,000 كنزة كبيرة و16,000 كنزة صغيرة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.