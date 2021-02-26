شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 368 من كورونا و تسجيل 346 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز اللقاح

قالت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا حيث يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأهابت الصحة بالجميع إلى المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (346) حالة مؤكدة وتعافي( 368) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 477) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 376723) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 367691) حالة .

وتم تسجيل عدد (3) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6483) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (45027) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).