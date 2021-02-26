شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالين من رئيسي الوزراء والبرلمان العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحة سمو ولي العهد سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.