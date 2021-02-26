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متطوعو جمعية العمل بتبوك يستقبلون زوار مركز لقحات كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متطوعو جمعية العمل بتبوك يستقبلون زوار مركز لقحات كورونا

أسند لهم عدة مهام متنوعة

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك


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تشارك الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك بتنظيم دخول مركز لقاحات كورونا ( كوفيد19 ) وذلك بالتعاون مع صحة المنطقة.

 

وأسندت للمتطوعين والمتطوعات مهام متعددة تشمل استقبال متلقي اللقاح والترحيب بهم، والتأكد من وقت وتاريخ الموعد، كذلك مرافقة المتلقي حتى دخوله نقطة الفرز الأولى.

كما يشارك المتطوعون بخدمة دفع الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن وصولهم للمركز بكل راحة وأمان.

متطوعو جمعية العمل بتبوك يستقبلون زوار مركز لقحات كورونا - متابعات الخليج 365

كذلك يعمل المتطوعون على توديع متلقي اللقاح أثناء مغادرتهم المركز وتذكيرهم بموعد الجرعة الثانية من اللقاح، حيث تأتي مشاركة جمعية تبوك للعمل التطوعي ضمن الجهود والتعاون المثمر مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية.

متطوعو جمعية العمل بتبوك يستقبلون زوار مركز لقحات كورونا - متابعات الخليج 365

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير بن عبدالعزيز على الجهود التي أولتها القيادة الرشيدة للقضاء على هذه الجائحة وتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين دون مقابل.

مركز لقاحات كورونا تبوك

كما رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك على متابعة سموه الكريم لمركز اللقاحات بمنطقة تبوك ولمعالي وزير الصحة د توفيق الربيعة وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د غرم الله الغامدي وكافة العاملين في مركز اللقاحات وكافة المتطوعين والمتطوعات الذين يبذلون جهدهم ووقتهم دون مقابل، مبتغين بذلك الأجر والثواب من الله، وراسمين أعظم معاني التكاتف والتعاون المجتمعي.

مركز لقاحات كورونا تبوك

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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