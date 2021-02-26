الإنذار المبكر يحذر من حالة الطقس في نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من حالة الطقس في نجران يتضمن التنبيه رياحًا سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

تنبيه من طقس المدينة

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.



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