اعتدال يستضيف ورشة دولية حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نظم المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، في مقره بالعاصمة الرياض، يوم أمس الخميس 25 فبراير 2021، ورشة عمل دولية بعنوان مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة عدد من الجهات.

مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

وشملت الجهات المشاركة ممثلين عن مجلس الشورى، رئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، بحضور افتراضي لعدد من الجهات الدولية المعنية وهذه الجهات: مجلس الشيوخ الفرنسي، المجموعة الدولية للعمل المالي (FATF)، وزارة الاقتصاد الفرنسية ممثلة في وحدة (Tracfin)، المحكمة القضائية في باريس، ومؤسسة الاستشارات البريطانية (Cornerstone global).

وناقش، الحضور جهود الدول المشاركة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأهم الإجراءات المتبعة في هذا الملف، إضافة إلى عدد من النقاط ذات العلاقة.

أهداف مركز اعتدال

ويهدف المركز إلى أن يكون المرجع الأول عالميًا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال وذلك من خلال رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويهدف مركز اعتدال إلى تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها ومواجهة الفكر المتطرف ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.



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