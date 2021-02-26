شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالين من رئيس وزراء العراق ورئيس البرلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحة ولي العهد سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما أعرب ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.