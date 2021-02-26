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سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

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الدمام - شريف احمد - هنأ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في برقيةٍ،أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعا جلالته الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين ، وعلى سموّ ولي العهد ، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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