يستهدف 3 فئات.. جامعة الأميرة نورة تدشن مركزًا للقاحات كورونا

دشّن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركز لقاحات كورونا، بحضور نائب وزير التعليم للبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة- في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن آلية أخذ اللقاح في المركز ستكون على ثلاث مراحل، الأولى: للكادر الصحي العامل في المستشفى ومنسوبيه، والثانية لمنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والعاملين فيها، وفي المرحلة الثالثة يستقبل المركز الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين كافة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تعد استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها المملكة ممثلة بوزارة الصحة منذ بداية الجائحة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. إذ أكدت «الصحة» مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح للمواطنين والمقيمين جميعهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة.

وأشارت جامعة الأميرة نورة، إلى أنها تسعى من خلال تدشين هذا المركز، لتسخير الإمكانيات لديها في المساهمة في دعم جهود الدولة بالحد من تفشى الجائحة، ومن منطلق توجهات خطتها الاستراتيجية 2025، -مجتمع صحي-، وإنفاذًا لرؤية 2030.

يذكر أن مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، مجهز بـ(300) سرير ويضم عيادات خارجية وغرف تنويم وكذلك قسم للإسعاف والطوارئ، إضافةً لذلك يتميز المستشفى بوجود ثلاثة مراكز متكاملة في صحة المرأة واليافعين ونمو وتطور الطفل.

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