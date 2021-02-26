التعاون الإسلامي: نتضامن مع السعودية في مواجهة الميليشيا الإرهابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات المحاولة الإرهابية الجديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي أطلقت طائرة دون طيار “مفخخة” بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

التعاون الإسلامي تجدد تضامنها مع السعودية

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشدداً على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

التحالف يتصدى لهجمات الحوثيين

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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